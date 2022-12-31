Ракетна атака 31 грудня: у Міненерго кажуть, що серйозних ушкоджень енергосистеми немає

Після сьогоднішньої російської атаки вдалося уникнути серйозних пошкоджень енергосистеми від обстрілів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання», – написав він у фейсбуці.

Глава Міненерго наголосив, що, попри на плани агресора, українські енергетики зроблять усе можливе та неможливе, щоб у новорічну ніч українці були зі світлом.

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Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.