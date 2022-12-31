Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Ракетна атака 31 грудня: у Міненерго кажуть, що серйозних ушкоджень енергосистеми немає

Наслідки російських атак по критичній інфраструктурі, архівне фото

Після сьогоднішньої російської атаки вдалося уникнути серйозних пошкоджень енергосистеми від обстрілів, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання», – написав він у фейсбуці.

Глава Міненерго наголосив, що, попри на плани агресора, українські енергетики зроблять усе можливе та неможливе, щоб у новорічну ніч українці були зі світлом.

Читайте також: Після російської атаки у Києві немає аварійних відключень – влада

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG