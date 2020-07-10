Фігуранти бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» протестували в залі суду через нові затримання у Криму

Фігуранти другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» провели акцію протесту в залі Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону (Росія) у зв’язку з масовими обшуками і затриманнями в Криму, які пройшли 7 липня. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Так, підсудні тримали в руках плакати з написами: «Сліпий терорист – показник вашої безвиході», «Зупиніть конвеєр брехливих звинувачень», «Досить з кримських татар робити терористів», «Наша віра сильніше ваших решіток», «Нас не зламати потоком репресій» , «Припиніть депортацію в тюрми РФ», «Наш народ – не терорист».

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс рішення про арешт до 2 вересня всіх затриманих фігурантів нової «справи Хізб ут-Тахрір». Так, шестеро фігурантів будуть перебувати у СІЗО, а кримський мусульманин, інвалід першої групи по зору Олександр Сізіков, якого підозрюють в організації діяльності «Хізб ут-Тахрір», буде залишатися протягом того ж терміну під домашнім арештом.

Вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Після обшуків російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф’янова, Вадима Бектемірова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що сьомим затриманим ФСБ Росії є кримський татарин з Алушти Зекір’​я Муратов.

Обшуки також пройшли і в Дилявера Меметова, якого якраз не було вдома, його продовжують шукати.

У ФСБ Росії повідомили, що співробітники спецслужби затримали сімох людей, їх підозрюють в організації та участі в осередку забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представництво президента України в Автономній республіці Крим засудило обшуки в домівках кримських татар на окупованому Росією півострові. Також посольство США в Україні прокоментувало обшуки та затримання кримських татар, зазначивши, що «Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі».

Європейський союз вважає політично мотивованим та незаконним затримання 7 липня в окупованому Криму сімох кримських татар.