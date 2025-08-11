Глава МЗС Чехії прибув з візитом до України

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив про прибуття до України з черговим візитом.

«Я прибув вшосте до України з чітким посланням – Чеська Республіка не відмовиться від підтримки українців у боротьбі з російським агресором», – написав він в соцмережі Х.





Востаннє Ян Ліпавський відвідував Київ 22–23 листопада 2024 року.

Цей візит відбувається на тлі заяви президента США Дональда Трампа про намір провести на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

Ліпавський 9 серпня, реагуючи на ці повідомлення, зазначив, що «форму миру» має узгоджувати насамперед Україна.

«Україна має залишатися вільною. Державні кордони не можна переміщувати тиском та шантажем. Хто стане членом ЄС та НАТО, вирішують їхні члени, а не Володимир Путін. Чехія хоче миру, але його форму завжди має узгоджувати, перш за все, Україна», – написав він у соцмережі Х.



