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У Хмельницькій області знайшли третього загиблого внаслідок ракетного обстрілу 8 січня – влада

Наслідки російської атаки у Запоріжжі, грудень 2023 року. Ілюстративне фото
Наслідки російської атаки у Запоріжжі, грудень 2023 року. Ілюстративне фото

У Хмельницькій області до трьох зросло число жертв російського ракетного обстрілу, здійсненого 8 січня, повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

«До сьогоднішнього ранку, 5:42, тривав пошук третього загиблого внаслідок вчорашньої атаки ворога. Це чоловік 1955 року народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким. Розбір конструкцій обʼєкта та ліквідація наслідків ракетного удару завершена», – написав чиновник у фейсбуці.

Раніше повідомлялося про двох загиблих на Хмельниччині.

Перед тим у Хмельницькій ОВА повідомляли, що під час ранкової атаки РФ сили ППО збили 2 ракети, водночас противник завдав ударів по об’єктах інфраструктури області. Внаслідок атаки загинули дві людини.

За останніми даними, через ранкову масовану атаку РФ 8 січня загинули 5 людей, ще 45 постраждали.

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