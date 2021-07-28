Головне на ранок: новий командувач ЗСУ, нові країни запроваджують санкції проти Росії, Світоліна у півфіналі

Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Хомчака – речник

Президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковник Руслана Хомчака. Речник Зеленського пояснив це бажанням «бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами України». На посаду головнокомандувача призначений Валерій Залужний, який дотепер був начальником оперативного командування «Північ».

Суд відмовився відпустити Антоненка під особисте зобов’язання

Шевченківський районний суд Києва 27 липня відмовився задовольнити клопотання захисту і змінити обвинуваченому у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов’язання. Антоненко перебуває під цілодобовим домашнім арештом з 30 квітня. Також під домашнім арештом перебуває інша підозрювана у справі Юлія Кузьменко. Третя підозрювана Яна Дугарь перебуває під особистим зобов’язанням. Всі троє обвинувачених заявляють про непричетність до вбивства.

США: комітет Конгресу з розслідування штурму Капітолію заслухав перших свідків

Комітет Конгресу США з розслідування штурму Капітолію 6 січня провів свої перші слухання 27 липня. В якості свідків на слуханнях виступили чотири співробітники поліції, що протистояли натовпу прихильників тодішнього президента Дональда Трампа. Один з учасників слухань, поліцейський Аквіліно Гонел, розповів, що нападники його побили, порівнявши події того дня з «боєм у Середньовіччя». До складу комітету з розслідування подій 6 січня входить дев’ять осіб. Він був створений після того, як сенатори-республіканці заблокували створення незалежної комісії, покликаної розслідувати те, що сталося в Капітолії 6 січня.

Олімпіада: Світоліна вийшла у півфінал

Українка Еліна Світоліна вийшла до півфіналу на тенісному турнірі літніх Олімпійських Ігор. У чвертьфіналі перша ракетка України здолала італійку Камілу Джорджі – 6:4, 6:4. У наступному раунді Світоліна зіграє з переможницею дуелі між іспанкою Паулою Бадосою та чешкою Маркетою Вондрушевою.

П’ять країн приєдналися до рішення ЄС про продовження санкцій через анексію Криму

Норвегія, Північна Македонія, Албанія, Україна і Грузія приєдналися до рішення Євросоюзу продовжити санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму. Відповідну заяву оприлюднили на сайті Ради ЄС 27 липня. Європейський союз заявив, що «бере до відома це зобов’язання і вітає його». У Кремлі поки не коментували цю заяву.