Головне на ранок: бойова готовність НАТО та США та новий пакет допомоги Євросоюзу для України

НАТО посилює військову присутність у східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною

Північноатлантичний альянс вирішив надіслати додаткові кораблі та винищувачі до місць розташування свого контингенту на сході Європи. За повідомленням, країни-члени Альянсу приводять війська в бойову готовність та надсилають додаткові кораблі й літаки-винищувачі до місць розміщення сил НАТО в східній Європі, «посилюючи здатність Альянсу до стримування та оборони у той час, коли Росія продовжує військову концентрацію на території та навколо України».

Президентом ПАРЄ став нідерландець Тіні Кокс, депутатка ВР Мезенцева набрала 80 голосів

Представниця Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева («Слуга народу») поступилася парламентарю з Нідерландів Тіні Коксу на виборах президента ПАРЄ. Вона набрала 80 голосів, Кокс – 164.

Тіні Кокс, зокрема, у 2014 році очолював ліве крило ПАРЄ. Тоді, на початку російської агресії, він заявляв, що жителі української Донеччини нібито «дивляться на Росію як на альтернативу» через «внутрішні проблеми України».

Президентка Єврокомісії анонсувала пакет допомоги Україні на 1,2 мільярда євро

Європейський союз надасть додаткову макрофінансову допомогу Україні, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня. За її словами, «по-перше, Комісія пропонує новий пакет екстреної макрофінансової допомоги на 1,2 мільярда євро. Цей пакет дозволить Україні зараз забезпечити фінансові потреби, пов’язані з конфліктом».

США приводять 8,5 тисяч військових у підвищену бойову готовність

Сполучені Штати Америки заявляють, що переводять 8500 військовослужбовців у «підвищену бойову готовність» у зв’язку з ситуацією довкола України, щоб у разі потреби бути готовими до розгортання в Європі, потенційно в найкоротші терміни, якщо це буде потрібно, щоб заспокоїти союзників по НАТО. Водночас речник Пентагону Джон Кірбі заявив 24 січня, що остаточних рішень щодо розгортання військ не ухвалювали.

МЗС: станом на 24 січня 4 держави заявили про намір евакуювати частину працівників посольств з України

Міністерство закордонних справ України повідомило, що станом на 24 січня чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина. Водночас Євросоюз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують Міністерство про відсутність на цьому етапі планів щодо евакуації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов також зазначив, що влада не бачить масового виїзду з України представників дипломатичних установ.