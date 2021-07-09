Головні новини ранку: продовження домашнього арешту Медведчука, військовий загинув на Донбасі, росіяни повертаються на курорти Єгипту

Суд продовжив запобіжний захід Медведчуку до 7 вересня

Печерський районний суд Києва зранку 9 липня оголосив про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 7 вересня політикові Віктору Медведчуку.

Суд 8 липня розпочав засідання у справі народного депутата від фракції «Опозиційна платформа – За життя», якому інкримінують державну зраду.

Сам співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук стверджує, що сторона обвинувачення в його справі не має законних підстав для продовження запобіжного заходу.

Доба на Донбасі: один український військовий загинув, ще одного поранено

Упродовж минулої доби, 8 липня, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям. Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна – задовільний», – мовиться у повідомленні.

МОЗ: в Україні виявили 655 нових випадків COVID-19

Упродовж доби в Україні виявили 655 нових випадків COVID-19, зокрема захворіла 31 дитина та 37 медпрацівників. За даними МОЗ, госпіталізували 396 людей, одужали – 885, померли – 12. За весь час пандемії в Україні виявили 2 240 246 випадків COVID-19, померли 52 572 людини.

Путін зняв заборону на рейси до Єгипту, що діяла з 2015 року

Президент Росії Володимир Путін підписав документ, який визнав таким, що втратив силу його ж указ про заборону на комерційні авіаперевезення з Росії до Єгипту, крім польотів до Каїра.

Рішення про кількість рейсів в арабську країну найближчим часом має ухвалити оперативний штаб з боротьби із коронавірусом.

Для українських туристів у Єгипті це означає значне збільшення числа росіян серед відпочивальників. Громадяни Росії приїздили до Хургади, Шарм-еш-Шейха та інших єгипетських курортів і до скасування обмежень, але для цього їм доводилося суттєво переплачувати через відсутність прямих рейсів, чартерів. Тепер єгипетський відпочинок стане значно доступнішим для цієї категорії туристів.