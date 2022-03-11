В столиці Хорватії впав безпілотник російського виробництва, немає постраждалих

В столиці Хорватії Загребі неподалік студентського гуртожитку минулої ночів впав безпілотник. Представник поліції заявив, що немає постраждалих, передає кореспондент Радіо Свобода. На місці вибуху видно кратер завширшки три метри. Пошкоджено кілька автомобілів.

Нерозпізнаний обʼєкт прилетів з напряму Угорщини. Деякі експерти припускають, що йдеться про безпілотний літак типу ТУ-141.

Читайте також: Чи перекидає Кремль військових з Карабаху в Україну?

Премʼєр-міністр Андрей Пленкович після розмови з головою угорського уряду Віктором Орбаном заявив, що безпілотник до повітряного простору Угорщини прилетів з напряму Румунії та, що летів швидкістю 700 кілометрів на годину.

Офіційні джерела стверджують, що йдеться про безпілотник російського виробництва, який використовували радянські повітряні сили. Невідомо, які саме армії він наразі належав та з яких причин опинився в Хорватії.

Президент Зоран Міланович на надзвичайній конференції для преси сказав, що безпілотник перебував у хорватському повітряному просторі сім хвилин, а в просторі двох країн НАТО більше години. Він додав, що немає достатньо елементів для того, щоби прокоментувати, чому не було відповідного реагування Альянсу.

Читайте також: «Слідами нацистів»: чи реально засудити російських воєнних злочинців?

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.