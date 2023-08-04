HRW закликає розслідувати удар РФ по Лиману в липні як воєнний злочин через касетні бомби

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала до розслідування російського удару по українському місту Лиман, внаслідок якого минулого місяця загинули дев’ять людей і були поранені ще понад 10 інших. Правозахисники заявили, що ймовірне використання касетних боєприпасів в цьому ударі робить його можливим воєнним злочином.

«Ця атака ... ще раз демонструє зневагу російської армії до цивільного населення і міжнародно-правових обмежень війни, а також смертоносний і невибірковий характер зброї», – заявила 4 серпня Іда Сойєр, директор із питань криз і конфліктів HRW.

HRW повідомила, що провела розмови з людьми, які були на місці події, включаючи експерта з вибухових боєприпасів, який аналізував залишки використаної зброї, і медиків, які надавали допомогу постраждалим. Правозахисники також проаналізували і перевірили 32 фотографії та відео, опубліковані в мережі, зроблені під час і після нападу.

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HRW за допомогою цих доказів визначила, що атаку було здійснено за допомогою касетної ракети «Смерч», яка містить «осколкові суббоєприпаси». Правозахисники заявляють, що напад слід розслідувати як воєнний злочин.

Удар по Лиману на Донеччині 8 липня стався наступного дня після того, як США заявили, що почнуть надсилати Україні касетні боєприпаси. До того часу Сполучені Штати уникали надання таких боєприпасів, побоюючись відштовхнути союзників, але заклики до США надати їх ставали все гучнішими.

Президент США Джо Байден тоді заявив, що це було важке рішення, але він вважає, що ця зброя потрібна Києву, щоб не дати російським військам зупинити український контрнаступ.

Сполучені Штати також заявили, що використання Росією касетних боєприпасів виправдовує їхнє рішення. Україна отримала першу поставку касетних боєприпасів зі США 13 липня.

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HRW раніше застерігала від їх використання в Україні. Касетні боєприпаси – це бомби, які розкриваються в повітрі і випускають десятки менших бомб, багато з яких не вибухають, піддаючи ризику цивільне населення навіть після закінчення війни.

HRW також вказала на міжнародну конвенцію про заборону використання касетних боєприпасів. Угоду, яка набула чинності в 2010 році, імплементували понад 100 країн, але не США, Україна чи Росія.

Росія заявила, що не застосовувала касетні боєприпаси в Україні. Правозахисники HRW кажуть, що, попри такі заяви, список смертоносних атак Росії касетними боєприпасами зростає.

За словами Сойєр, і Росія, і Україна повинні припинити використання касетних боєприпасів, «оскільки ця зброя ставить під загрозу життя цивільних сьогодні і буде робити це протягом багатьох років».