Суд залишив Гримчака під домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд 26 травня на підготовчому засіданні за обвинуваченням ексзаступника міністра з питань окупованих територій у вимаганні хабаря, залишив чинним рішення про його нічний домашній арешт.

«Під час судового засідання колегія суддів задовольнила клопотання прокурора САП і продовжила підозрюваному ексзаступнику міністра запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в нічний час із 22:00 до 6:00 ранку ще на 60 діб – до 25 липня 2020 року включно», – йдеться в повідомленні.

Йому також продовжили термін дії покладених обов’язків: прибувати до суду за кожним його викликом; утримуватися від спілкування із обвинуваченим і свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

У ВАКС заявили, що ймовірному спільникові ексзаступника міністра суд також продовжив термін тримання під домашнім арештом і покладені обов'язки.

«Розгляд цього кримінального провадження по суті запланований на 1 червня 2020 року на 9:00», – йдеться в повідомленні.

ВАКС не називає прізвище підозрюваного, але викладені обставини справи свідчать про те, що йдеться про Юрія Гримчака.

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня 2019 року у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінували злочин за статтею про шахрайство.

15 серпня минулого року Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді». Спочатку у грудні з-під варти звільнили Овдієнка, а пізніше після зменшення втричі застави звільнили і Гримчака – він мав носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і перебувати під нічним арештом.

12 травня Гримчак повідомив, що Національне антикорупційне бюро закрило проти нього справу за статтею про «службове підроблення». У НАБУ ж заявили, що йдеться про закриття справи за статтею про «недостовірне декларування». У відомстві вказали, що справа проти Гримчака, за якою він був затриманий в серпні 2019 року, не закрита, триває ознайомлення з матеріалами справи для передачі обвинувального акту в суд.