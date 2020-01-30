Гримчака зобов’язали носити електронний браслет і здати закордонний паспорт – ВАКС

У Вищому антикорупційному суді повідомили, що рішення змінити запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт ексзаступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієві Гримчаку передбачає, зокрема, носіння ним електронного засобу контролю (браслета) і здачу закордонного паспорта.

«На підозрюваного покладені додаткові зобов’язання: цілодобово не залишати місце постійного проживання; прибувати до прокурора, детектива або суду за кожним їх викликом або вимогою; утримуватися із підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України», – уточнили у пресслужбі суду.

Раніше сьогодні сторона захисту Юрія Гримчака і його рідні повідомили, що ВАКС змінив запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

24 грудня ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Юрія Гримчака. Повідомлялося, що термін тримання під вартою продовжено до 14 лютого із альтернативою внесення застави у 1 999 761 гривень. 15 січня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисту Гримчака на ухвалу від 24 грудня.

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня минулого року Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді». 22 жовтня Гримчаку змінили підозру на частину 2 статті 28, частину 3 статті 369-2 (зловживання впливом).