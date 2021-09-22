НБУ посилив гривню на 4 копійки проти долара, на міжбанку валюта впала сильніше

Національний банк України встановив на 22 вересня курс 26 гривень 67 копійок за долар, це на 4 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському ринку, за даними Finance.ua, завершилися на рівні 26 гривень 58–60 копійок за долар, це на 12 копійок менше за рівень закриття торгів 21 вересня.

Як твердять фахівці сайту «Мінфін», пропозиція валюти переважала попит упродовж усієї сесії, і вихід на ринок Національного банку з викупом долара за курсом 26,69 гривні вирішальним не був.

«На торгах по долару пропозиція перевищує попит і курс падає. Багато учасників торгів із продавців стали знімати свої заявки, тому що не хочуть дешево продавати валюту», – вказують експерти.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна проходить період значних зовнішніх боргових виплат. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час наразі дозволяє приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.