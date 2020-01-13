Крим: Затриману Гульсум Алієву відпустили – «Кримська солідарність»

Російські силовики відпустили затриману раніше на адмінкордоні з анексованим Кримом активістку Гульсум Алієву, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Перед цим, за даними активістів, дівчину утримували протягом п’яти годин. До відділу поліції, в якому перебувала Алієва, для надання юридичної допомоги виїхали адвокати Еміль Курбедінов та Едем Семедляєв.

Вдень 13 січня «Кримська солідарність» повідомила, що активістку цієї громадської організації Гульсум Алієву та її мати Наджиє Аджи-Мамутову затримали, коли вони поверталися з Херсону до анексованого півострова.

Алієву затримують не вперше. В червні 2019 року російські силовики затримали її також на адмінкордоні за звинуваченням в «порушенні ненависті або ворожнечі» (стаття 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Росії) за пост у Facebook. Згодом дівчину відпустили.

В червні 2018 року російські силовики проводили обшук у будинку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва. Згодом стало відомо, що на його старшу доньку Гульсум склали протокол. Її звинувачували за статтею 282 Кримінального кодексу Росії – розпалення міжнаціональної ворожнечі – за допис у Facebook. У січні 2019 року Слідчий відділ по Алушті припинив кримінальне провадження щодо Алієвої.

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12 червня адвокат Гульсум Алієвої Олексій Ладін повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що підконтрольна Росії Кримська «прокуратура» відкрила адміністративне провадження за статтею 20.3.1 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації за допис активістки у Фейсбуці попри те, що терміни притягнення її до адміністративної відповідальності збігли.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».