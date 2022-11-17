Делегація Білорусі їде в Іран говорити про виробництво снарядів – розвідка

У Білорусі планують налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії і реактивних систем залпового вогню, у зв’язку з цим 20-23 листопада запланований візит білоруської делегації до Ірану, заявило 17 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід у подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових», – кажуть у розвідці.

За даними ГУР, перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва.

Наприкінці лютого частина російських військ, які брали участь у повномасштабному вторгненні на територію України, атакувала українські міста з території Білорусі. Також територія цієї країни використовується російським військовим командуванням як плацдарм для ракетних та авіаційних ударів по Україні. При цьому білоруська армія у бойових діях в Україні участі не бере.

Періодично різні джерела повідомляють, що президент РФ Володимир Путін намагається схилити Олександра Лукашенка до прямої участі у війні. Крім того, на даний момент на білоруській території відбувається накопичення російських військ: за різними оцінками, йдеться про 10-15 тисяч військовослужбовців РФ.

Влада України заявляє, що поки не бачить загроз як нового вторгнення російських військових із території Білорусі, так і участі у війні білоруської армії, але при цьому розпочала будівництво на кордоні з Білоруссю залізобетонного паркану з колючим дротом.