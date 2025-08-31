ГУР заявляє про удари по російській ППО в окупованому Криму

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє про удари по цілях протиповітряної оборони Росії в окупованому Криму.

«Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» продовжують системний процес знищення системи ППО російських окупаційних військ у Криму. Черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей: РЛК «Утьос-Т»; радіотелескоп РТ-70; комплекс «Ґлонасс» у куполі; БРЛС МР-10М1 «Мис» М1; РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400», – йдеться в повідомленні.

Російське Міноборони ситуацію не коментувало.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.