Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
29 березня 2021, Київ 09:53
Новини | Міжнародні

Індонезія: через пожежу на нафтопереробному заводі евакуйовані сотні людей

За словами місцевої влади, п’ятеро людей отримали серйозні опіки і були госпіталізовані, ще 15 мають легкі опіки

В Індонезії гасять пожежу на одному з найбільших в країні нафтопереробних заводів. Вогонь зайнявся близько півночі за місцевим часом на заводі, керованому державною нафтовою компанією Pertamina.

За словами місцевої влади, п’ятеро людей отримали серйозні опіки і були госпіталізовані, ще 15 мають легкі опіки.

З сусіднього села евакуювали сотні жителів.

У компанії Pertamina заявили, що причина пожежі невідома, але вона почалася під час грози, що супроводжувалася блискавками. Зазначається, що вогонь не пошкодив переробні потужності заводу, тому у компанії сподіваються відновити його роботу в нормальному режимі найближчими днями.

Завод може переробляти 125 000 барелів нафтопродуктів на добу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG