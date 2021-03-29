Індонезія: через пожежу на нафтопереробному заводі евакуйовані сотні людей

В Індонезії гасять пожежу на одному з найбільших в країні нафтопереробних заводів. Вогонь зайнявся близько півночі за місцевим часом на заводі, керованому державною нафтовою компанією Pertamina.

За словами місцевої влади, п’ятеро людей отримали серйозні опіки і були госпіталізовані, ще 15 мають легкі опіки.

З сусіднього села евакуювали сотні жителів.

У компанії Pertamina заявили, що причина пожежі невідома, але вона почалася під час грози, що супроводжувалася блискавками. Зазначається, що вогонь не пошкодив переробні потужності заводу, тому у компанії сподіваються відновити його роботу в нормальному режимі найближчими днями.

Завод може переробляти 125 000 барелів нафтопродуктів на добу.