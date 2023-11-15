Іран: правозахисницю, затриману на похованні Арміти Ґараванд, відпустили під заставу

Відому іранську правозахисницю Насрін Сотуде, затриману наприкінці жовтня, відпустили з-під варти – про це повідомив її чоловік Реза Хандан 15 листопада в твітері, передає іранська служба Радіо Свобода.

Хандан оприлюднив фото зі своєю дружиною, повідомивши, що її відпустили до суду після внесення застави.

Наприкінці минулого місяця Сотуде оголосила голодування та відмову від медикаментів після того, як її побили під час арешту.

Читайте також: Попри застереження, в Ірані почалися нові протести після загибелі дівчини-підлітка

Правозахисницю затримали 29 жовтня на похованні 17-річної Арміти Ґараванд, яка, ймовірно, була смертельно поранена під час сутички з іранською поліцією моралі через порушення правил носіння хустки.

Її загибель спричинила новий сплеск суспільного незадоволення через понад рік після початку масових протестів, спричинених загибеллю Махси Аміні. Дівчина померла після затримання поліцією моралі.

Смерть Аміні невдовзі після того, як її заарештували за ймовірне порушення закону про носіння хіджабу, стала найбільшою загрозою для керівництва Ісламської республіки з часів революції 1979 року.