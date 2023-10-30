Попри застереження, в Ірані почалися нові протести після загибелі дівчини-підлітка

Іранські протестувальники організували нові демонстрації після смерті 17-річної Арміти Ґараванд, яка, за свідченнями, померла після побиття поліцією моралі в тегеранському метро. Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Через кілька годин після поховання студентки 29 жовтня антивладні гасла та графіті в пам’ять Арміти можна було побачити в кількох містах. Серед них – Тегеран, Карадж, Машгад, Сарі та Шираз.

У районі Екбатан у Тегерані, який був одним із епіцентрів протестів минулого року, протестувальники вигукували антиурядові гасла з вікон та дахів, серед них «Смерть вбивці Хаменеї» та «Смерть диктатору». Йдеться про верховного лідера Ірану Алі Аятоллу Хаменеї.

Такі ж вигуки були чути в інших районах Тегерана, в тому числі в Амірабаді Тегранпарсі та Зафарі. Учасники акцій відкидають офіційну версію загибелі Ґераванд, вигукуючи: «Вони вбили нашу Арміту та звинувачують у цьому хіджаб».

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На відео в соцмережах також видно, як деякі протестувальники пишуть ім’я Арміти Ґараванд і гасло «Жінки, життя, свобода» на стінах у місті Бандар Анзалі в північній провінції Гілан.

Тим часом з’являються нові повідомлення про насильство з боку силовиків під час похорону Ґараванд.

Раніше Реза Хандан, громадський активіст і чоловік правозахисниці Насрін Сотуде, підтвердив її арешт під час похорону. Також, за словами Хандана, багатьох із заарештованих там же утримують у центрі ув’язнення «Возара». Там же торік утримували Махсу Аміні, яка згодом померла в лікарні, як вважається, через побиття силовиками.

Інформаційне агентство Fars, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), підтвердило арешт Сотуде, стверджуючи, що вона була затримана за «зняття хіджабу та дії проти ментальної безпеки суспільства».

Координаційна рада професійних асоціацій вчителів Ірану також повідомила про арешт Масуда Зейналзаде – члена правління Асоціації вчителів Тегерана. Асоціація додала, що правоохоронці заарештували активіста за права вчителів Мохаммада Ґараванда.

Також на похованні затримали Манзар Забарі – жінку, яка втратила чотирьох членів сім’ї, коли КВІР збив український літак «МАУ» біля Тегерану в січні 2022 року. Про це Радіо Свобода повідомив її син Альборз Садегі, додавши, що його матір заарештували «жорстоко побили».

Протягом останніх місяців муніципалітет Тегерана направив агентів, відомих як «охоронці хіджабу», у метро Тегерана, щоб боротися з жінками і дівчатами, які виступають проти обов’язкового носіння хустки.

Справа Ґараванд та припущення про приховування з боку влади провели паралелі з подіями, що призвели до смерті 22-річної Махси Аміні минулого року. Смерть Аміні невдовзі після того, як її заарештували за ймовірне порушення закону про носіння хіджабу, стала найбільшою загрозою для керівництва Ісламської республіки з часів революції 1979 року.