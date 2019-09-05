США обіцяють 15 млн доларів за «дієву» інформацію про фінансування Іраном тероризму

Державний департамент та Міністерство фінансів США запровадили додаткові санкції проти Ірану та пообіцяли 15 мільйонів доларів за «дієву» інформацію про фінансування Іраном тероризму.

Під санкції потрапили 25 організацій та 11 кораблів. У Вашингтоні їх назвали частиною мережі, яка «фінансово підтримує» іноземний підрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) під назвою «Кудс» та підтримуваний Іраном ліванський збройних рух «Хізбалла».

«Ця мережа перемістила нелегальну нафту на сотні мільйонів доларів. Ці гроші потім використовували для фінансування тероризму», – заявив спеціальний представник Державного департаменту в справах Ірану Браян Гук.

За даними Міністерства фінансів США, мережа «найняла понад 10 кораблів, щоб транспортувати близько 10 мільйонів барелів сирої нафти, здебільшого для сирійського режиму. Ці поставки продали за понад пів мільярда доларів».

Серед інших під санкції потрапили колишній міністр нафти Ірану Ростам Касемі та його син Мортеза.

Обмежувальні заходи заморожують будь-які активи на території США. Вони поширюються на громадян та компанії, які співпрацюють із підсанкційними особами.

Вашингтон обіцяє нагороду в 15 мільйонів доларів за «дієву» інформацію, яка призведе до зриву фінансових механізімів КВІР та «Кудс». Мова йде про продажі нафти й танкери, які транспортують іранську нафту.

Вашингтон запроваджує санкції на тлі останніх переговорів між Іраном, Францією та Росією щодо збереження договору 2015 року, від якого президент США Дональд Трамп відмовився торік.

Угода 2015 року обмежила ядерну програму Ірану. Серед підписантів Спільного всеосяжного плану дій – США, Росія, Китай, Франція, Велика Британія та Німеччина.

У 2018 році Трамп 2018 року вивів Вашингтон із угоди, звинувативши Іран у її порушеннях. Відтоді він наклав на Тегеран уже кілька пакетів санкцій США і погрожує новими обмеженнями.

У відповідь Іран вимагає від інших учасників угоди захистити Тегеран від американських санкцій і, заявляючи про їхню бездіяльність, почав демонстративно порушувати деякі пункти угоди. Натомість країни-учасниці попередили Іран, що він має повернутися до виконання своїх зобов’язань.