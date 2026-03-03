Іранський Червоний Півмісяць заявив про «787 вбитих» за останні чотири дні

Іранський Червоний Півмісяць 3 березня заявив, що кількість загиблих внаслідок ударів Ізраїлю і США по Ірану досягла «787 осіб».

Організація, що діє під наглядом уряду Ісламської республіки, також повідомила, що від ударів постраждали 153 округи по всьому Ірану.

Червоний Півмісяць оприлюднив дані про жертви, не надаючи подробиць.

Іранські посадовці заявляють, що 165 із загиблих були ученицями школи для дівчат у Мінабі, де 3 березня відбулися похорони деяких жертв. Іранські державні ЗМІ опублікували список, що містить «57 імен» загиблих у школі.

Сполучені Штати й Ізраїль заявляють, що їм не відомо про удар по школі. Однак іранська влада приписує інцидент двом країнам і заявляє, що розглядатиме це питання в міжнародних правових структурах.

Спільна операція Сполучених Штатів й Ізраїлю вже в першій хвилі ударів, здійснених 28 лютого, спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів. Під удари потрапили не лише військові, а й цивільні цілі, як житлові будинки, готелі чи аеропорти. Також атак зазнали військові європейських країн, присутні на Близькому Сході. За даними Центрального командування Збройних сил США, під час операції в Ірані загинули шість американських військовослужбовців.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найсильніші американські удари по цілях в Ірані – «ще попереду». За його словами, метою ударів є знищення іранського потенціалу балістичних ракет і їхнього військово-морського потенціалу.