В Ірані порушили нову справу проти журналісток, засуджених за статті про смерть Махси Аміні

В Ірані порушили нову кримінальну справу проти журналісток Елахех Мохаммаді та Нілуфар Хамеді, засуджених за статті про Махсу Аміні, яка загинула від рук поліції через неправильне носіння хіджабу. Про це повідомили Al Jazeera та іранське агентство Hrana.

Хамеді та Мохаммаді звинуватили у тому, що після виходу під заставу з вʼязниці Евін у Тегерані вони зʼявилися на публіці без хіджабів. Жінкам загрожує новий термін – від пʼяти до 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі 7302 долари в еквіваленті.

Наприкінці жовтня 2023 року іранський суд засудив Елахех Мохаммаді до шести років, а Нілуфар Хамеді – до семи років увʼязнення.

Журналісток визнали винними у «співпраці з ворожим урядом США», змові з метою скоєння злочину проти безпеки країни та пропагандистській діяльності. Крім того, Хамеді та Мохаммаді «як додаткове покарання» заборонили членство в політичних організаціях і діяльність у кіберпросторі, ЗМІ та пресі на два роки.

Обидві жінки провину не визнали та заявили, що виконували свої журналістські обовʼязки.

16 вересня 2022 року в Ірані розпочалися заворушення, повʼязані зі вбивством 22-річної Махси Аміні. Дівчину затримали за нібито неправильне носіння хіджабу; вона загинула у відділенні поліції. Це викликало масові протести в країні, під час яких, за даними правозахисників, були вбиті щонайменше 500 людей.

Поки Аміні лежала в комі в лікарні Тегерана, Хамеді перша сфотографувала її батьків, котрі обіймають один одного. А Мохаммаді висвітлювала похорон Аміні в її рідному місті Сакез, де розпочалися протести. 30 жовтня 2022 року обох журналісток заарештували.

На початку протестів влада Ірану намагалася не допустити потрапляння у світову пресу будь-якої інформації про те, що відбувається в країні. Було заарештовано понад 40 журналістів.

У жовтні 2023 року премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова – головну нагороду ЄС у галузі прав людини – присудили 22-річній Махсі Аміні, яка загинула в Ірані, та іранському протестному руху «Жінки, життя, свобода».

Висунення Аміні та руху «Жінки, життя, свобода» – це «визнання їхніх сміливих зусиль щодо захисту прав жінок», сказав раніше голова комітету Європарламенту із закордонних справ Дейвід Макалістер. За його словами, Європарламент «підтримує всіх, хто присвячує своє життя захисту демократичних цінностей у всьому світі».