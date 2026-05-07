Ірландія приєднається до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про намір Ірландії приєднатися до розширеної часткової угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України.

За словами міністра, Ірландія повідомила про це Раді Європи.

«Це логічний крок, зважаючи на послідовну і принципову підтримку Ірландією всіх зусиль, спрямованих на притягнення винних до відповідальності. Я вдячний Гелен Макенті (голові МЗС Ірландії – ред.) за цю рішучу позицію», – написав Сибіга в соцмережі Х.

Голова МЗС України також закликав «всі держави – як у Європі, так і за її межами» – приєднатися до створення спецтрибуналу.

Таким чином загальна кількість учасників угоди зросла до 26 держав.

Напередодні Сибіга нагадав, що угоду щодо спецтрибуналу планують ухвалити на засіданні комітету міністрів Ради Європи в Молдові, яке відбудеться 14-15 травня.

Міністр назвав створення спецтрибуналу історичним зусиллям у сфері притягнення до відповідальності за злочин агресії вперше з часів Нюрнберзького процесу.

Європарламент 30 квітня підтримав створення та якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України та закликав усі держави-члени ЄС приєднатися до нього.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом Зеленський повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.