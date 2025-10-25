На виборах президента Ірландії перемогу здобула Кетрін Конноллі – політик лівих поглядів, яка висувалась як незалежний кандидат. Остаточні підсумки голосування ще не підбиті, однак, за попередніми даними, Конноллі майже вдвічі випереджає свою єдину суперницю, кандидата від правлячої партії «Фіне Ґел» Хізер Хемфріс.



За попередніми даними, Конноллі отримує понад 60% голосів, а Хемфріс – менше 30%. Інші голоси були подані за Джима Гевіса, який знявся з виборів, більше 10% виборців зіпсували свої бюлетені.

68-річну Конноллі підтримала на виборах коаліція із семи опозиційних партій на чолі з найбільшою лівою силою «Шін Фейн». Коментатори зазначають, що вона з низки питань дотримується набагато лівіших поглядів, ніж мейнстрім європейської політики. Крім того, вона критикує плани переозброєння ЄС, військову допомогу Україні, виступає з різкою критикою США, НАТО, а також Ізраїлю у зв'язку з війною в Газі.

Президент в Ірландії виконує насамперед церемоніальні функції та не впливає на політику уряду. Глава кабінету Міхол Мартін привітав Конноллі з перемогою та висловив готовність співпрацювати з нею.



