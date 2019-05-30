Лауреаткою премії імені Кривенка стала Ірина Славінська

Шістнадцятою лауреаткою премії імені Олександра Кривенка «За поступ у журналістиці» стала продюсерка «UA: Радіо Культура» Ірина Славінська.

Нагороду вона отримала «за відданість трансформації культурної журналістики та суспільних медій».

Славінській – 31 рік. Працювала на «Українській правді» та телеканалі ТВі. З літа 2013 року долучилася до команди ведучих «Громадського радіо», а згодом – до редакційної ради та правління ГО «Громадське радіо». З травня 2016 року – редакторка програми «Громадська хвиля», спільного проекту «Громадського радіо» та «Українського радіо». З листопада 2017 року почала вести щотижневу програму «Права людини понад усе» на Радіо «Культура».

Премію «За поступ у журналістиці» заснувала «Капітула Поступу». До неї входять друзі і колеги відомого журналіста і редактора Олександра Кривенка, який загинув 9 квітня 2003 року.

Премію вручають щорічно у травні до дня народження Кривенка. Від 2013 року церемонія відбувається у межах Lviv Media Forum.

У 2015 році премію отримав журналіст Радіо Свобода Левко Стек, а 2016 – Наталка Седлецька, автор і ведуча програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та «UA: Перший»).