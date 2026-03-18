Іспанія виділить Україні 1 мільярд євро на оборону у 2026 році – прем’єр Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 18 березня оголосив про виділення Україні 1 мільярда євро військової допомоги у 2026 році. Про це очільник уряду оголосив на спільній із президентом України пресконференції.

Прем’єр указав, що Іспанія підтримуватиме український народ «з такою ж інтенсивністю, як і в перший день» повномасштабного російського вторгнення.

За словами Санчеса, частина допомоги, фінансована через створений Євросоюзом механізм SAFE, буде спрямована на налагодження спільного виробництва з українською оборонною промисловістю. Частина обладнання буде надана також міністерством оборони Іспанії.

Президент України Володимир Зеленський заявив про підписання угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.

Як повідомили в пресслужбі глави української держави, серед підписаних документів є угода про фінансово-технічну допомогу між урядами Іспанії та України і меморандум про спільне україно-іспанське військове виробництво.

Володимир Зеленський 18 березня перебував із робочим візитом у Мадриді. До столиці Іспанії Зеленський прибув із Лондона, де мав аудієнцію з королем Чарльзом ІІІ, виступив у британському парламенті й підписав українсько-британську Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки й оборонної промисловості з головою британського уряду Кіром Стармером.

За даними ЗМІ, після візиту до Мадрида президент України поїде до Брюсселя, куди він запрошений на засідання Європейської ради, що пройде 19 і 20 березня.