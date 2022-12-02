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До посольства України в Іспанії надійшов «закривавлений пакунок» – МЗС

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Іспанська поліція 2 грудня знову оточила територію навколо посольства України в Іспанії, повідомила державна телекомпанія TVE.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що йдеться про ще один підозрілий предмет.

«До українського посольства в Іспанії також надійшов закривавлений пакунок на зразок тих, які раніше надійшли іншим нашим дипломатичним установам. Іспанська поліція оточила периметр посольства з міркувань безпеки. На місці вже працюють фахівці, проводяться слідчі дії», – повідомив у коментарі, який отримало Радіо Свобода, речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

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Раніше у МЗС повідомили, що до українського консульства в Брно надійшов «закривавлений пакунок, яких були очі тварин».

«У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання», – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, зазначивши, що такі пакунки також надійшли до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові.

Крім того, за його даними, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

30 листопада у посольстві України в Мадриді стався вибух. Як повідомили в МЗС, вибухнув конверт, що надійшов до посольства. На момент вибуху його оглядав комендант будівлі, у нього – незначні травми, він госпіталізований.

1 грудня схожий лист знешкодили у посольстві США в Мадриді. Загалом повідомлялося про отримання шести таких конвертів в Іспанії – пакунки, окрім посольств, були надіслані прем’єр-міністру Педро Санчесу, Міноборони, супутниковому центру та виробнику зброї.

За даними Reuters, Верховний суд Іспанії, який спеціалізується на тероризмі, розпочав розслідування.

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