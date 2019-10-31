Посольство Ізраїлю в Україні відновить роботу 1 листопада

Посольство Ізраїлю в Україні відновить свою роботу 1 листопада за рішенням суду. Про це повідомили у диппредставництві.

«Наша боротьба ще не закінчилась, вона лише тимчасово призупинена за рішенням суду. Завтра, в п’ятницю, 1 листопада, ми відновимо роботу посольства на постійній основі», – мовиться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що змушене закрити усі посольства Ізраїлю по світу, в тому числі в Україні. Причиною закриття дипломати називають внутрішній конфлікт з Міністерством фінансів Ізраїлю через зміни протоколу, «який був протягом кількох десятиліть».

Як повідомив ізраїльський «9 канал», робочий комітет міністерств закордонних справ і оборони Ізраїлю заявив, що такі дії є протестом проти рішення Міністерства фінансів скоротити витрати ізраїльських дипломатів по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності до витрат, здійснених раніше.