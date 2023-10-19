Ізраїль відкликав своїх дипломатів із Туреччини – AFP

Ізраїль відкликав своїх дипломатів із Туреччини, попередньо порадивши своїм громадянам залишити цю країну. Про це ввечері 19 жовтня повідомляє агенція France-Presse з посиланням на неназване джерело в ізраїльській владі.

«Це тимчасовий захід на короткий термін», – ідеться в повідомленні.

Рада національної безпеки Ізраїлю ввечері 17 жовтня закликала всіх ізраїльтян, які перебувають у Туреччині, залишити цю країну «якнайшвидше».

18 жовтня консульство Ізраїлю в Стамбулі заявило, що це зроблено для безпеки співгромадян, враховуючи зростання «терористичних загроз» щодо ізраїльтян за кордоном. Рівень тривоги було підвищено до четвертого, найвищого рівня.

Увечері 17 жовтня після смертоносного удару по лікарні в Секторі Гази протестувальники провели демонстрацію біля ізраїльського консульства в Стамбулі та посольства в Анкарі. Десятки людей постраждали під час сутичок між поліцією та протестувальниками біля консульства.

У той час, як Ізраїль і палестинці звинувачують один одного в катастрофі, президент Туреччини Реджеп Ердоган приєднався до багатьох арабських країн у звинуваченнях на адресу Ізраїлю.