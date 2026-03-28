«Порушення обіцянки» 2000-го року: ISW про запит Путіна до бізнесменів РФ щодо фінансування війни

Ймовірна пропозиція Володимира Путіна російському бізнесу допомогти фінансувати військові потреби може порушувати домовленість, яку очільник РФ уклав із провідними бізнесменами на початку свого правління – про це йдеться в звіті американського Інституту дослідження війни від 27 березня.

Таким чином ISW прокоментував повідомлення в медіа, за якими Путін на зустрічі з російськими олігархами звернувся до них із таким запитом.





«Ймовірне прохання Путіна до провідних російських бізнесменів пожертвувати гроші російській державі загрожує порушенням обіцянки не націоналізувати активи російських олігархів, яку він дав їм невдовзі після захоплення влади», – йдеться в тексті.

Аналітики нагадають, що в липні 2000 року Путін зустрівся з провідними російськими бізнесменами та пообіцяв підтримувати приватизацію активів колишнього Радянського Союзу, що мала місце в 1990-х роках, якщо натомість бізнесмени залишатимуться поза російською політикою та присягнуть йому на вірність.

«Путін неодноразово натякав, що Кремль проти націоналізації майна, але поступово прискорює зусилля з націоналізації під час повномасштабного вторгнення», – зазначає інститут.

Автори звіту також звернули увагу на формулювання речника Кремля Дмитра Пєскова, який заперечив таку вимогу з боку Путіна, натомість заявивши, що учасники зустрічі розпочали свій бізнес у 1990-х роках і «вважають своїм обов’язком» фінансово підтримувати російську державу.

На думку аналітиків, згадка Пєсковим приватизації промислових активів у Росії в 1990-х роках та натяк на те, що бізнесмени повинні бачити фінансування уряду РФ як «обов’язок» можуть мати на меті встановити модель поведінки, яка очікується від олігархів на тлі посилення зусиль Москви щодо цензури:

«Репресії Кремля проти Telegram та інші зусилля щодо цензури в Інтернеті можуть допомогти нейтралізувати бізнесменів, які могли б спробувати протистояти зусиллям Кремля щодо націоналізації, використовуючи інформаційний простір як зброю».





Напередодні видання The Bell із посиланням на джерела написало, що Путін на закритій зустрічі із бізнесменами запропонував їм робити добровільні внески до бюджету для фінансування війни. За словами співрозмовників видання, Путін визначив курс на продовження бойових дій. Ідея залучити бізнес до фінансування військових потреб, за даними джерел The Bell, належить голові «Роснефти» Ігорю Сечину. Він, як стверджується, виклав її у листі до Путіна.

Як писало The Bell, деякі учасники зустрічі одразу погодилися: бізнесмен Сулейман Керімов пообіцяв внести 100 мільярдів рублів.

Зміст подібних зустрічей у Кремлі не розкривають, а після початку війни проти України список учасників тримають у секреті.