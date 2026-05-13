Спроба відволікти увагу від ситуації на полі бою: ISW про випробування «Сармата» в Росії

Президент Росії Володимир Путін «покладається на брязкання ядерною зброєю», щоб відновити імідж Росії після параду з нагоди 9 травня, вважають у Інституті дослідження війни. Таким чином у звіті від 12 травня оцінили останні повідомлення про успішне випробування ракетного комплексу «Сармат».

За оцінкою аналітиків, риторика Кремля має на меті «продемонструвати військову силу після очевидної нездатності» забезпечити безпеку параду до річниці перемоги в Другій світовій війні без гарантій з боку України про припинення вогню.

ISW нагадує, що російська влада заявляла про намір розгорнути «Сармат» найближчим часом у грудні 2021 року, червні 2022 року, а потім – у червні 2023 року. Це передувало, ймовірно, невдалому випробуванню комплексу в листопаді 2024 року. Аналітики також порівнюють риторику Путіна на цю тему в березні 2026-го з його заявами про початкові випробування балістичного ракетного комплексу «Орешник».





«Позування Путіна щодо «Сармату» має на меті приховати його слабкість, яка стала очевидною через необхідність попросити Україну зобов’язатися не завдавати ударів по параду перемоги в Росії 9 травня. Глибокі удари України в тил виявили слабкість і нездатність Росії надійно захищати свої глибокі тилові райони, в тому числі власну столицю, від цих ударів, і в результаті Росія провела значно скорочений парад», – йдеться в звіті.

Дослідники припускають, що Путін може покладатися на випробувальний запуск «Сармата» та свою риторику щодо цього, щоб «приховати той факт, що саме дії України, а не Росії гарантували безпеку параду Перемоги в Москві».

Також, на думку ISW, демонстративна позиція президента Росії щодо міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» також може мати на меті відвернути увагу від погіршення результатів Росії на полі бою, особливо під час весняно-літнього наступу 2026 року.

Попри посилене перебільшення здобутків російської армії від початку 2026 року, йдеться в звіті, темпи просування Росії знижувалися щомісяця з жовтня 2025 року. У той же час українські війська посилили ударну кампанію середньої дальності та створили додаткові витрати на зусилля Росії щодо просування:

«Ці витрати зросли настільки, що російські війська фактично зазнали чистої втрати території на театрі військових дій у квітні 2026 року вперше з моменту вторгнення України в Курську область у 2024 році, а рівень набору російських військ вперше за війну впав нижче рівня заміщення у січні 2026 року».

Інститут вказує на те, що українські контратаки звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні України взимку та навесні 2026 року, а наприкінці квітня 2026 року звільнили кілька населених пунктів у західній Запорізькій області.





«Українські війська змусили Росію вибирати між захистом від українських контратак та розподілом людських ресурсів та сил на пріоритетні сектори лінії фронту – вибір, який бентежить Путіна, чия теорія перемоги залежить від того, що російські війська одночасно просуваються по всьому театру військових дій і близькі до руйнування українських ліній», – зазначають автори звіту.

12 травня Путін заявив, що російські війська успішно випробували надважку міжконтинентальну балістичну ракету РС-28 «Сармат», також відому як SS-X-29 або SS-X-30 у класифікації НАТО. За його словами, це найпотужніший стратегічний ракетний комплекс у світі, потужність якого вчетверо перевищує будь-який західний аналог. Дальність застосування – понад 35 тисяч кілометрів (довжина екватора Землі – близько 40 тисяч кілометрів). Наприкінці поточного року, за словами Путіна, комплекс «справді буде поставлений на бойове чергування».