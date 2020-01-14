МЗС України відреагувало на заяву Ізраїлю щодо «антисемітизму»

Міністерство закордонних справ України у вівторок відреагувало на заяву МЗС Ізраїлю від 13 січня про буцімто «вшанування в Україні «антисемітських ідеологів українського національного руху».

«Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами. Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій», – йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві вказали, що збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні і відновлення історичної справедливості і надалі «залишатимуться важливими напрямами державної політики України».

«Цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків», – додали у МЗС.

13 січня МЗС Ізраїлю заявило, що «особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту та в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні».

2 січня посли Ізраїлю і Польщі в Україні виступили із заявою, в якій засудили виділення Львівською облрадою коштів на вшанування пам’яті Андрія Мельника, Івана Липи й його сина Юрія. Крім того, посли висловили протест через рішення КМДА, яка 1 січня виставила банер із зображенням Степана Бандери з нагоди 111-ї річниці з дня його народження.

Пізніше посол України в Ізраїлі, реагуючи на засудження вшанування пам’яті Бандери, Мельника, Івана та Юрія Липи, заявив, що «дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків і експертів». А МЗС України викликало на розмову посла Польщі в Києві, який разом зі своїм ізраїльським колегою засудив вшанування пам’яті лідерів ОУН, а також письменника Івана Липи та його сина Юрія.