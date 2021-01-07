В Ізраїлі заперечили можливість «контрабанди» вакцини проти COVID-19 до України

У Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заперечили можливість контрабанди чи таємного постачання вакцини проти COVID-19 для «підпільної вакцинації» українських високопосадовців, про що стверджували напередодні в деяких засобах інформації.

Як повідомив сайт BBC News, неназваний речник міністра охорони здоров’я Ізраїлю Йоеля (Юлія) Едельштейна в інтерв’ю йому виключив можливість того, що вакцини ввозили з Ізраїлю.

«Вакцини вимагають глибокого заморожування. Неможливо, щоб хтось їх непомітно транспортував», – запевнили в міністерстві.

Там також додали, що наразі не планують починати офіційне розслідування через повідомлення в українській пресі.

Із твердженнями про таємну вакцинацію в Україні чільних посадовців, політиків і бізнесменів за великі гроші вакциною проти COVID-19, таємно доставленою в Україну, виступили 5 січня голова редакційної ради видання «Обозреватель» і політичний діяч Михайло Бродський, який писав про це в своєму блозі в цьому виданні, а також проросійське видання «Страна.ua».

Бродський, зокрема, стверджував, ніби наприкінці грудня в Україну незаконно й таємно ввезли вакцину компанії Pfizer, і протягом попереднього тижня голова уряду Денис Шмигаль, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький і ще деякі неназвані депутати буцімто таємно отримали першу дозу щеплення, за яку треба було заплатити 2,5 тисячі євро. Ніяких підтверджень своїм словам він не навів. Радуцький у коментарі Радіо Свобода назвав ці твердження «маячнею».

Бродський також стверджував, що цією справою «займуться ізраїльські розслідувачі».

«Страна.ua», зі свого боку, заявила, що вакцину спільної розробки BioNTech і Pfizer таємно доставили чи то з якоїсь із країн ЄС, чи то з Ізраїлю. Видання заявляє, що нею вже прищепилися понад десять чільних урядовців, бізнесменів і політиків, а також члени їхніх родин і що ціна за щеплення становила від 1 до 3 тисячі євро. У статті також мовилося, що дехто з них підтвердив цей факт. Але це видання не називає імен імовірних щеплених і так само не пропонує конкретних доказів.

На ці заяви вже відреагували президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, які доручили розслідувати їх.