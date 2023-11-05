«Хамас» використовує лікарні для приховування воєнних дій – ЦАХАЛ

Бойовики «Хамасу» використовують лікарні в Секторі Гази як операційні бази в «систематичній» спробі приховати свою військову діяльність, пише видання Bloomberg.

ЗМІ інформують, що представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі надав докази наявності інфраструктури бойовиків «Хамасу» всередині та навколо двох великих клінік після твердження, що штаб-квартира «Хамасу» розташована під головним медичним закладом території.

«Використання «Хамасом» лікарень для маскування своєї військової машини має систематичний характер», – заявив Хагарі.

За його словами, побудована в Катарі лікарня імені шейха Хаміда бен Халіфи аль Тані розташована над тунелем, який використовує «Хамас». Бойовики цього угруповання обстрілювали ізраїльські війська зсередини лікарні, додав він.

Інша клініка, Індонезійська лікарня, використовується «Хамас» для приховування підземного командно-контрольного центру, сказав Хагарі. За його словами, за 75 метрів від лікарні розташований пусковий майданчик для ракет «Хамасу».

27 жовтня ізраїльська армія заявила, що військовий штаб «Хамасу» перебуває в лабіринті тунелів і підземних комплексів під лікарнею Аль-Шіфа, найбільшим медичним комплексом Сектора Гази.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам Міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад дев’ять тисяч людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.