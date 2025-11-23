Уряд Ізраїлю затвердив призначення нового посла в Україні. Дипломатичну місію в Києві очолить Рої Розенбліт.

Відповідне рішення було ухвалене 23 листопада за поданням міністра закордонних справ Гідеона Саара.

Розенбліт змінить Михайла Бродського, чий термін повноважень завершується. Бродський обіймав посаду посла з 2021 року та отримає нове призначення.

Розенбліт раніше працював послом за сумісництвом у країнах Тихоокеанського регіону та очолював дипмісію Ізраїлю в Сенегалі. Був також і радником у посольствах Ізраїлю в Москві та Каїрі.

Новопризначений посол народився у кіббуці Гінегар, згодом родина переїхала до Хар-Гіло біля Єрусалима. Закінчив Єврейський університет, де вивчав лінгвістику, арабську мову й літературу, а також державну політику. Після служби в ЦАХАЛі у 1994 році вступив на дипломатичний курс МЗС і працював над Близькосхідною тематикою, включно з питаннями Саудівської Аравії, країн Перської затоки та Ємену. Пізніше служив у представництві в Маскаті, посольстві в Москві та в економічному управлінні МЗС.

Того ж дня уряд призначив нового генерального консула Ізраїлю в Гонконгу – ним став Едуард Шапіра. Він також виконуватиме функції консула-нерезидента в Макао. Шапіра раніше працював послом в Узбекистані та Білорусі, а також очолював генконсульства в Шанхаї та Санкт-Петербурзі.