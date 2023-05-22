В Ізюмському районі чоловік підірвався на боєприпасі, його госпіталізували – Синєгубов

Місцевий житель підірвався на снаряді в селі Кам’янка Ізюмського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 22 травня.

«Перебуваючи на власному подвір’ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням», – заявив він.

Також протягом доби обстрілів зазнали Вовчанськ, Чугуїв та селище Козача Лопань. В останньому через артилерійський обстріл загинули та були поранені свійські тварини.

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Напередодні Синєгубов повідомив також про поранення цивільного через ракетний удар по селу Циркуни, який зруйнував житловий будинок.

Днями Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що міни і снаряди, що не розірвалися, можуть мати серйозні довгострокові наслідки для сільського господарства.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів, в тому числі Харківської області. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.