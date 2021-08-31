Казахстан: президент прийняв відставку міністра оборони через вибухи на складі боєприпасів

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв пішов у відставку через серію вибухів минулого тижня на півдні країни, внаслідок яких загинули щонайменше 15 людей. Про це 31 серпня речник президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва Берік Уалі.

«Президент Касим-Жомарт Токаєв, розглянувши рапорт міністра оборони Нурлана Єрмекбаєва з проханням про відставку, прийняв її», – повідомив Уалі.

Єрмекбаєв повідомив казахстанській службі Радіо Свобода, що подав у відставку, 27 серпня.

Кількість загиблих внаслідок вибухів на складах тим часом зросла до 15 людей. Ще кілька десятків людей були поранені внаслідок вибухів, одна людина вважається зниклою безвісти.

На військовому об’єкті в Жамбильській області, де зберігалися вибухові речовини, сталася пожежа 26 серпня. У Міноборони країни не виключають версії підпалу або диверсії.

Як повідомляє казахська служба Радіо Свобода, вибухи на складі в Жамбильській області – друга подібна подія за час перебування Єрмекбаєва на посаді міністра оборони з серпня 2018 року. У 2019 року в місті Арись в Туркестанської області стався подібний інцидент.

Вибухи в Арисі забрали життя чотирьох людей, десятки отримали поранення. За офіційними даними, з Арисі в день вибухів евакуювали понад 41 тисячі осіб.

Єрмекбаєв тоді отримав сувору догану і зберіг пост. Токаєв тоді заявив, що в Міноборони спостерігаються «системні недоліки» і «послаблення контролю», «повну відповідальність» за які поклав на Єрмекбаєва, назвавши його при цьому «відносно новою людиною» у відомстві.