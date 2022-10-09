Російські водолази планують оглянути пошкодження Кримського мосту

Російські водолази 9 жовтня, як очікують, почнуть обстеження Кримського мосту, який зазнав пошкоджень після вибуху напередодні.

Російські інформаційні агентства повідомили, що водолази почнуть роботу вранці 9 жовтня, а пізніше цього дня буде проведено огляд над ватерлінією.

На тлі новин про те, що рух на одній смузі відновили, а ремонтні роботи дозволили відновити залізничні перевезення, призначений Росією голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що «ситуація керована – неприємно, але не смертельно».

8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.