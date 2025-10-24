У Харкові через російський удар КАБами постраждали шестеро людей – влада

Через російський удар по Харкову постраждали шестеро людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

З посиланням на дані ситуаційного центру він повідомив, що Харків був атакований п’ятьма КАБами.



За його словами, на одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки – вибиті вікна.

Раніше Терехов інформував, що було одне влучання по автобазі, пошкоджені більше 20 машин, ще одне – по цивільному підприємству.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



