На Харківщині через російські удари минулої доби постраждали 5 людей – ОВА

Харків і сім населених пунктів Харківської області зазнали російських ударів минулої доби, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У місті Харків постраждали 66-річний чоловік і 63-річна жінка; у місті Куп’янську постраждав 63-річний чоловік; у Балаклії постраждали 53-річний чоловік і 55-річна жінка. Також по допомогу звернулися 54-річний чоловік і 51-річна жінка, які постраждали в Куп’янську 6 серпня», – повідомив він.

Голова ОВА, зокрема, уточнив, що близько півночі загарбники атакували безпілотниками Салтівський район Харкова. «Зафіксували влучання по території цивільного підприємства. Внаслідок обстрілу горіла покрівля і технічний поверх на площі 500 м. кв. Пожежу ліквідували», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.