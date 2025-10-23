МВС: на Харківщині через повторний удар РФ загинув рятувальник, ще п’ятеро – поранені

На Харківщині внаслідок повторного російського удару вночі 23 жовтня загинув рятувальник – головний майстер-сержант служби цивільного захисту Чистіков Юрій, ще п’ятеро його колег були поранені, повідомляє у телеграмі преслужба Міністерства внутрішніх справ.



За даними МВС, під час гасіння пожежі після удару російського дрона по селу Зелений Гай Куп’янського району сили РФ повторно обстріляли рятувальників.

Про російські атаки по рятувальниках, які працюють на місці ударів РФ, повідомляється регулярно.

Читайте також: Війська РФ атакували залізничну станцію в Сумах, постраждали двоє працівників – ОВА

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



