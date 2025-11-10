Доступність посилання

Прокуратура: троє жителів Харківщини поранені через удар російського дрона, серед них – підліток

Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару дроном на Харківщині, березень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару дроном на Харківщині, березень 2025 року

Російські війська атакували автомобіль у Харківській області, повідомила обласна прокуратура увечері 10 листопада.

Дрон влучив у цивільне авто у селі Рубіжне Чугуївського району.

«Поранення отримали двоє чоловіків віком 24 та 42 років, а також 16-річний юнак. Медики надають постраждалим необхідну допомогу», – повідомляє прокуратура.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


