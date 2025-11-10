Влада Костянтинівки: через російський удар загинув цивільний

Армія Росії атакувала Костянтинівку, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов увечері 10 листопада.

Він додав, що через удар FPV-дрона по території міста загинув цивільний:

«За попередніми даними, чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, під час руху на мотоциклі. Вибуховою хвилею було пошкоджено транспортний засіб».

Співробітники поліції евакуювали загиблого та задокументували факт злочину проти мирного населення, повідомив Горбунов.

Очільник МВА повторив заклик до жителів громади евакуюватися в більш безпечні регіони країни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



