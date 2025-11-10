ОВА: двоє жителів Дніпропетровщини постраждали через російські атаки

Російські війська атакували Синельниківський і Нікопольський райони протягом дня 10 листопада, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

«Агресор поцілив безпілотником по Васильківській громаді Синельниківського району. Постраждав 36-річний чоловік. Понівечене приватне підприємство», – йдеться в повідомленні.

Армія РФ атакувала Нікопольщину артилерією, FPV-дронами, а також скинула боєприпас із безпілотника, додав Гайваненко. За його даними, є влучання в Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах.

«Поранення отримала 76-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості», – уточнив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



