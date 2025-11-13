На Харківщині три людини загинули через російський удар – ОВА

Три людини загинули в селі Богуславка на Харківщині внаслідок російського удару, ще одна людина поранена, повідомив 13 листопада очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог атакував цивільних людей у Борівській громаді… Попередньо, окупанти поцілили безпілотником у мотоблок», – написав Синєгубов у телеграмі.

Він уточнив, що, зокрема, одна людина померла в автомобілі «швидкої допомоги». «Один із постраждалих помер у машині екстреної медичної допомоги. Лікарі зробили все можливе для порятунку. Але, на жаль, поранення виявилися надто важкими. Ще одному травмованому медики зараз надають необхідну допомогу», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.