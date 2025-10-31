ОВА: у Херсоні знову зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Кількість постраждалих через російський обстріл Херсона зросла, стало відомо про вісьмох поранених, повідомляє Херсонська обласна адміністрація.

За повідомленням, через російський обстріл Дніпровського району жінки, 53 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення руки й плеча.



Також у 73-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Крім того, до лікарні звернулась 63-річна жінка, у якої діагностували мінно-вибухову травму, контузію, а також травми очей.



«Жінок, 62 та 63 років, госпіталізували з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Чоловіки, 48 та 51 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії», – йдеться у повідомленні.



Близько 11:00 російські війська вкотре здійснили масований артилерійський обстріл Херсона. За даними обласної прокуратури, станом на 13:00 було відомо про двох загиблих та вісьмох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



