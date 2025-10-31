ОВА: кількість жертв російського обстрілу Херсона зросла

У Херсоні зросла кількість загиблих через російський обстріл, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсона внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району. Смертельні поранення у власній оселі дістав 51-річний чоловік», – написав він у телеграмі.



Раніше було відомо, що через російській обстріл Дніпровського району Херсона загинула людина, ще четверо були поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







