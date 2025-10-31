Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Обстріл Херсона триває, влада повідомила про загиблу і чотирьох поранених

Наслідки російських ударів по Херсону, жовтень 2025 року
Наслідки російських ударів по Херсону, жовтень 2025 року

Російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Травми, несумісні з життям, дістала 56-річна жінка. Вона загинула на місці. Вибухові травми, контузії й уламкові поранення дістали 43-річний чоловік та жінки, 50, 60 і 55 років. Трьох потерпілих доправили до лікарні. Одній жінці медики надали допомогу на місці», – вказав очільник Херсонщини.

Раніше міська військова адміністрація інформувала, що 50-річна жінка була поранена у власному помешканні в Центральному районі Херсона.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG