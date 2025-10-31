Обстріл Херсона триває, влада повідомила про загиблу і чотирьох поранених

Російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Травми, несумісні з життям, дістала 56-річна жінка. Вона загинула на місці. Вибухові травми, контузії й уламкові поранення дістали 43-річний чоловік та жінки, 50, 60 і 55 років. Трьох потерпілих доправили до лікарні. Одній жінці медики надали допомогу на місці», – вказав очільник Херсонщини.

Раніше міська військова адміністрація інформувала, що 50-річна жінка була поранена у власному помешканні в Центральному районі Херсона.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.