У Херсоні внаслідок обстрілу РФ поранена жінка – МВА

Російські військові зранку 31 жовтня обстріляли Центральний район Херсона, повідомляє міська військова адміністрація.

«Постраждала 50-річна херсонка. Її ушпиталено з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги. На момент ворожого удару жінка була в приміщенні», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.