На Херсонщині окупанти вирішили «поставити на паузу» псевдореферендум

Призначений російськими військовими так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов заявив, що псевдореферендум про приєднання Херсона й області до Росії буде «поставлений на паузу».

Він пояснив відстрочку проведення псевдореферендуму «міркуваннями безпеки» і заявив, що «голосування» відбудеться не раніше, ніж у регіоні будуть припинені бойові дії. Дату так званого «референдуму» не називали ні раніше, ні зараз.

Стремоусов заявив, що відтермінування не пов’язане з нещодавньою заявою віце-прем’єрки України Ірини Верещук. 3 вересня Верещук заявила, що участь українських громадян у таких «голосуваннях» вважатиметься актом колабораціонізму з агресором, і за нього може загрожувати кримінальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше як призначені Росією адміністрації у підконтрольних їй регіонах України, так і українські й російські ЗМІ повідомляли про підготовку псевдореферендумів про приєднання до Росії Донецької, Луганської, Херсонської областей, а також частини Запорізької області. Як імовірний час «референдумів» називалася середина вересня.

Українська влада неодноразово заявляла, що за жодних обставин не визнає результатів таких «голосувань».

Наприкінці серпня українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України. Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

Міноборони Росії тоді визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали «величезних втрат». Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».