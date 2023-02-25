ОВА: російські військові атакували Херсон, поранено рятувальників

У суботу, 25 лютого, армія РФ вкотре атакувала Херсон, йдеться в повідомленні місцевої ОВА в телеграмі.

«Через російські обстріли поранено двох працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Фахівці закривали OSB-листами вікна на Полтавській вулиці в Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога», – зазначає місцева влада.

Рятувальники зазнали осколкових поранень, їх госпіталізували, уточнила місцева влада.

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляє, що через російський обстріл до лікарень потрапили троє місцевих жителів.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.